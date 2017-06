Via il tetto per le star Rai e la Fed alza i tassi. Le notizie del giorno, in breve

In Italia

“Due mandati e no ad alleanze sono principi inderogabili” del Movimento 5 stelle, ha detto Beppe Grillo, tentando così di arginare le tensioni interne ai pentastellati dopo il flop al primo turno delle elezioni amministrative. Grillo ha così smentito anche l’ipotesi di un’eventuale alleanza con la Lega nord dopo le prossime politiche.

Secondo il presidente del Pd, Matteo Orfini, “la posizione dei grillini sui migranti è identica a quella della Lega nord e di Casapound; la nostra è diametralmente opposta”.

Via libera al piano compensi in Rai per le star, che potranno superare il tetto dei 240 mila euro. Lo ha deciso il Cda.

Prodi dice no a Pisapia e chiude all’ipotesi di essere nuovamente il candidato del centrosinistra alla premiership: “No, non lo faccio. Sono un pensionato felice”, ha aggiunto il Professore.

La Camera ha approvato il ddl penale con 267 voti a favore, 136 contrari e 24 astenuti. Il ministro Enrico Costa (Ap) ha votato contro il provvedimento.

“No ai ticket per la Fontana di Trevi”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che così respinge l’idea di far pagare l’ingresso al monumento: “Le città sono aperte e non si possono far pagare gli ingressi alle piazze”.

Sky ha acquistato i diritti Champions per il triennio 2018-2021. La tv di Murdoch si è aggiudicata in esclusiva i diritti della competizione di calcio europea.

Borsa di Milano. FtseMib -0,61 per cento. Differenziale Btp-Bund a 170 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.