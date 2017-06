Emilio Fede condannato e la bocciatura del travel ban di Trump. Le notizie del giorno, in breve

Ballottaggio in tre grandi città. M5s fuori. Concluso lo spoglio delle elezioni amministrative di domenica. A Palermo, con il 46 per cento, Leoluca Orlando è rieletto sindaco. In virtù di una legge locale, è sufficiente il 40 per cento dei voti per evitare il secondo turno. A Genova ballottagio tra Marco Bucci (centrodestra, 38,8 per cento) e Gianni Crivello (centrosinistra 33,4 per cento). A Verona tra Federico Sboarina (centrodestra, 29,3 per cento) e Patrizia Bisinella (civica, 23,5 per cento). A Parma tra Federico Pizzarotti (civica, 34,8 per cento) e Paolo Scarpa (centrosinistra, 32,7 per cento). Il M5s ha vinto in due comuni: a Sarego (Vicenza, 6.800 abitanti) e Parzanica (Bergamo, 375 abitanti). Grillo: “Tutti gongolano esponendo raffinate analisi sulla morte dei 5 stelle. Fate pure. La nostra crescita è lenta ma inesorabile”. Per Matteo Salvini “lo sconfitto è Renzi”. Berlusconi: “Il centrodestra unito vince”.

Emilio Fede condannato a 3,5 anni. Aveva trattenuto parte degli aiuti economici versati da Berlusconi a Lele Mora.

Fabrizio Corona condannato a un anno nel processo con al centro circa 2,6 milioni di euro in contanti non dichiarati.

Borsa di Milano. FtseMib -1 per cento. Differenziale Btp-Bund a 175 punti. L’euro chiude stabile a 1,123 sul dollaro.

NEL MONDO