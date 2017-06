Gli esuberi di Alitalia e le rivelazioni di Comey su Trump. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Alitalia chiede la cassa integrazione per 1.538 lavoratori. Di questi, 311 sono del personale di terra, a zero ore. E’ quanto prevede il piano svelato durante l’incontro al ministero del Lavoro tra i rappresentanti della compagnia aerea e i sindacati. Per il personale navigante è invece prevista la cassa integrazione a rotazione. "La proposta non ci sembra accettabile, visto che la cassa integrazione a zero ore concentrata in alcuni settori si tradurrebbe in esuberi veri e propri", ha detto Nino Cortorillo, segretario nazionale della Filt Cgil.

Mattarella firma il decreto sui vaccini, che reintroduce l’obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola. I vaccini contemplati dal testo sono complessivamente dodici, obbligatori da zero a sei anni.

l vicecomandante del Noe è indagato dalla procura di Roma per depistaggio. Il colonnello Alessandro Sessa è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Consip.

Minacce a due pm di Torino. Due buste con polvere sospetta sono state recapitate ieri al Palazzo di giustizia della città con destinatari i pm Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna.

E’ morta la bambina di un anno dimenticata in auto dalla madre ad Arezzo. Era rimasta chiusa nell’abitacolo, con i finestrini chiusi, per circa sei ore. E’ deceduta per un arresto cardiaco.

Annullato lo scioglimento del comune di Tropea, disposto dal Cdm nel 2016 su proposta dell’allora titolare dell’Interno, Alfano, per ”presunte infiltrazioni mafiose”. Lo ha deciso il Tar del Lazio.

Borsa di Milano. FtseMib -0,10 per cento. Differenziale Btp-Bund a 202 punti. L’euro chiude in calo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Trump chiese fedeltà al capo dell’Fbi James Comey. “Ho bisogno che tu sia leale, mi aspetto che tu sia leale”, avrebbe detto il presidente americano all’ex capo della Cia durante una cena privata a gennaio. E’ quello che si legge nella bozza presentata da Comey alla commissione Intelligence del Senato un giorno prima della sua testimonianza sul caso delle interferenze russe nelle elezioni. Trump avrebbe inoltre chiesto a Comey di abbandonare l’inchiesta su Mike Flynn. Il presidente ha licenziato Comey nel maggio scorso.

L’avvocato Christopher Wray sarà il nuovo direttore dell’Fbi. Trump ha annunciato la nomina oggi su Twitter.

La Turchia vuole mandare più truppe in Qatar a sostegno del governo di Doha. Il Parlamento di Ankara oggi ha approvato un disegno di legge (presentato prima della crisi nel Golfo) che prevede l’invio di nuove truppe in una base militare turca in Qatar. L’approvazione rapida della legge è un segno di alleanza tra Ankara e Doha.

Santander compra Banco Popular per la cifra simbolica di un euro. La più grande banca spagnola ha rilevato il rivale in crisi promettendo di sobbarcarsi le spese di ricapitalizzazione.

Nuova task force antiterrorismo in Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha nominato l’esperto di intelligence Pierre Bousquet de Florian come nuovo zar antiterrorismo a capo di una nuova unità. Macron ha anche detto che alcune delle misure dello stato di emergenza vigente nel paese potrebbero diventare permanenti.

Scoperto il più antico Homo Sapiens. Un fossile risalente almeno a 300 mila anni fa è stato ritrovato in Marocco. La scoperta anticipa di 100 mila anni la data presunta di apparizione dei Sapiens e smentisce la teoria per cui la nostra specie proverrebbe tutta da un’unica regione dell’Africa.