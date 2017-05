Le proposte di Confindustria sul lavoro e i morti di Jakarta. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

“Via il cuneo fiscale sui giovani assunti per i primi 3 anni”, ha proposto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo all’assemblea annuale. “Restiamo impigliati nelle nostre croniche carenze strutturali”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di “aumentare le retribuzioni con l’aumento della produttività”. “Abbiamo sempre detto e continuiamo a pensare che la soluzione non siano incentivi a pioggia”, ha detto invece il segretario della Cgil, Susanna Camusso.

Più di trenta morti in un naufragio nel Canale di Sicilia, al largo delle coste libiche. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, i migranti giunti in Italia dall’inizio dell’anno sono stati 50.039, in aumento del 46,16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016.

Radiato l’antivaccinista Dario Miedico dall’Ordine dei medici di Milano. Miedico presenterà ricorso: “Non sono contrario ai vaccini, ma solo agli obblighi”.

Bassetti nominato presidente della Cei. Sostituirà il cardinale Bagnasco.

Inaugurato lo stadio Filadelfia, la casa del “Grande Torino”. Sarà il campo d’allenamento della prima squadra e ospiterà le gare interne della Primavera.

Borsa di Milano. FtseMib -0,2 per cento. Differenziale tra Btp-Bund a 173 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Almeno due morti in un attacco suicida a Jakarta. Secondo la polizia due esplosioni hanno colpito una stazione degli autobus nella capitale indonesiana. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente delle forze dell’ordine. Almeno tre persone sono state ferite.

La Cina reagisce al downgrade di Moody’s, che ieri aveva abbassato il rating di Pechino da A1 ad Aa3, citando preoccupazioni sul rallentamento dell’economia e sull’aumento del debito pubblico. Il ministero delle Finanze cinese in risposta ha denunciato il “metodo inappropriato” che Moody’s avrebbe usato per la valutazione.

Moody’s ha abbassato il rating anche a Hong Kong, dopo il taglio del rating alla Cina, citando il legame della città con l’economia cinese.

Trump ha rivelato la posizione segreta di due sottomarini nucleari nelle acque coreane durante una telefonata con il presidente filippino Rodrigo Duterte. Lo scrive il New York Times.

Il Texas vieta i due bagni ai transgender. Una nuova legge dello stato americano potrebbe vietare agli studenti di usare il bagno della scuola che più ritengono consono alla loro identità di genere. Manca l'ok del Senato.

La Corte suprema di Taiwan ha definito incostituzionale la legge che impedisce il matrimonio gay. L’isola potrebbe diventare il primo posto in Asia a legalizzare le unioni omosessuali.