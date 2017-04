Salone del Mobile, la guida per non perdersi il pezzo del momento

Fermo restando che se ne può più di sentir dire quanto siano bravi questi designer olandesi e prima o poi a Palazzo Turati bisognerà proprio trovare il momento per andare, l’ansia di non vedere abbastanza di questi millecento e rotti eventi del Fuorisalone si è fatta palpabile. Fra un evento e l’altro si fissa ansiosamente l’account Instagram di amici e colleghi cercando di incrociare eventi, fotografie e informazioni senza i quali, per parafrasare una rubrica cara ai lettori del Foglio, stasera non si saprà di che cosa parlare a cena. Il mantra più usato dagli invitatissimi del lifestyle modaiolo “non si può andare proprio da tutti, purtroppo”, che è al tempo stesso un abile sottrarsi a inviti sgraditi e un’affermazione della propria efficacissima e trasversale desiderabilità, si è trasformato in realtà. Non si può andare da tutti perché manca il tempo, e in giornate di sciopero mancano anche i taxi per poterlo fare.

Dunque, meglio armarsi di mappa, dividere la città per quartieri (i romani dicono che tutta Milano “sarà grande sì e no come l’Eur, ecchesaràmai) e segnarsi in anticipo quello di cui si parlerà non solo a cena stasera, ma per tutto l’anno. La moda, generalmente, si può trascurare a meno di non essere affezionati clienti della boutique. Esclusi Armani, Missoni, Frette e Pratesi, insomma signori che oltre a fare moda fanno oggetti per la casa da sempre e talvolta anche in origine (Pratesi si è affidato all’ex direttore creativo di Ferragamo, Massimiliano Giornetti, il risultato è “pulito”, che nel linguaggio della moda significa essenziale e raffinato), gli altri improvvisano, e pur di avere l’opportunità di organizzare un cocktail e godere del passaggio espongono in vetrina anche uno spazzolino da denti ad acqua (non sto inventando).

Brera Design District

Nel primo quartiere del Fuorisalone: la mostra-asta di Talisman di Marco Rainò e Barbara Brondi, curatori del programma Inresidence, percorso fra le case di artisti e galleristi della zona, che festeggia dieci anni, e la collettiva Atelier Clerici, a palazzo Clerici (sì, anche via Clerici), dove debutta la Design Academy di Eindhoven che vi ha creato uno studio televisivo interattivo, #TVClerici. In via Palermo 5, espone Interno Italiano, progetto di fabbrica diffusa di Giulio Iacchetti. Pausa pranzo in un altro progetto (sono tutti tali, dite “progetto” e vedrete l’interlocutore illuinarsi d’immenso interesse): We R food: 4 autori reinterpretano i piatti (diciamo storico-meneghini, cioè pesanti), del Rigolo, mensa chic di riferimento del Corriere della Sera.

Isola Design District

Il quartiere Porta Nuova ha fatto miracoli, tutti vogliono respirare attraverso il polmone verde del Bosco Verticale e cullarsi alla sua ombra. Si parte dunque per il percorso verde a tappe Gereen island/Botanik (isoladesigndistrict.com per informazioni), si approda al Design market di via Pastrengo, dove sono in vendita le creazioni di una trentina di giovani.

Ventura Centrale

Evviva evviva, le volte a botte degli ex magazzini della Stazione Centrale, imponenti, sono la grande novità del Fuorisalone di quest’anno: accesso da via Ferrante Aporti per vedere la giostra rotante di Lee Broom. Occhiata d’obbligo all’installazione site specific di Luca Nichetto e Ben gortham per Salviati (le installazioni cool sono sempre site specific, cioè fatte apposta per il luogo in questione. Quelle replicabili fanno troppo mostra di Gauguin).

5 vie e centro città

Il cuore romano e rinascimentale della città ospita una fantastica collettiva a palazzo Litta, Linking Minds. Alla Rinascente, c’è il progetto-installazione surreale di Paola Pivi, “I’m tired of eating fish”, protagonisti giganteschi orsi-scultura (l’orso è l’animale più frequentato dai designer del Salone).

Lambrate

Lo so, ci sono le gallerie di Massimo De Carlo, e fantastici autori che si occupano di temi etici come Bas Timmer con gli Sheltersuit, abiti rifugio per i senzatetto. Ma ai tempi di Alessandro Manzoni Lambrate era un paese a sé ed è stato accorpato alla città di Milano da circa cent’anni. Insomma, per visitarlo bisogna proprio prendersi la giornata.