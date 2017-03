Due fermi per l'omicidio di Alatri

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Alatri e del Reparto operativo provinciale di Frosinone hanno messo in stato di fermo due persone per l’omicidio di Emanuele Moranti, il ragazzo pestato venerdì notte fuori da un locale ad Alatri e morto domenica, dopo due giorni di agonia. Le due persone fermate avrebbero avuto un ruolo chiave nell'aggressione e quindi nella morte del ragazzo, deceduto a causa di una frattura cranica che ha causato estese emorragie, in seguito ad un colpo alla testa inferto con un pezzo di ferro o una chiave inglese.





Gli investigatori avrebbero ormai chiaro il quadro di quanto accaduto. Sono sette in tutto le persone ritenute coinvolte nell’aggressione e sarebbero già chiare le presunte responsabilità di ognuno, grazie alle immagini delle telecamere nella zona del locale e alle testimonianze raccolte.

Da stabilire resta invece il movente, sulla cui base sarà definito il capo di imputazione, omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione se l'aggressione è stata premeditata o omicidio preterintenzionale se invece è stata maturata sul momento.





Per le 11 di questa mattina è attesa una conferenza stampa degli investigatori, al Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone, in cui saranno spiegate le novità delle indagini.