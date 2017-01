Cosa non torna nei numeri del cyber-spionaggio dei fratelli Occhionero

Roma. La storia spionistica impazza su tutti i media, ed è molto nota. Il 10 gennaio la Polizia ha arrestato due fratelli di nazionalità italiana per avere hackerato le e-mail di notabili politici come il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, oltre a esponenti di spicco del Grande Oriente d'Italia, un'obbedienza massonica riconosciuta e con oltre duecento anni di storia.

Per questo è stato ordinato l'arresto di Giulio Occhionero, 45 anni, probabile esperto di sicurezza informatica e già capo della loggia massonica romana "Paolo Ungari - Nicola Ricciotti Pensiero e Azione", e la sorella Franca Maria Occhionero, 48 anni, residenti a Londra, per avere rubato dati segreti attraverso metodi illegali.

La storia è affascinante e ha anche ramificazioni estere e punta fino in Grecia attraverso rifugi fiscali esotici. Tuttavia qualcosa non torna nei numeri dell'hackeraggio. Al punto che la faccenda rischia di perdere rilevanza.

Secondo la Polizia Postale che ha denunciato i fatti – il direttore Franco Di Legami è stato sostituito per ordine del Capo della polizia, Franco Gabrielli per non avere comunicato con anticipo la scoperta – sarebbero circa 18 mila le persone controllate per cinque anni con una massa di e-mail pari a 86 gigabyte. Sembra un peso ridicolo. Significa 10 kilobyte a utente e contando che un carattere, per esempio "a", pesa 1 byte, come la parola "ciao" ne pesa quattro, è come se una persona avesse spedito nell'arco di cinque anni circa 500 mail (434) in media di 180 caratteri – quindi senza contare le informazioni di traffico che servono per l'invio, gli allegati, le firme in calce, con poche virgole e magari pochissimi saluti.

I casi dunque sono tre. O personalità politiche ai massimi livelli come Draghi e Renzi (il quale peraltro invia corpose newsletter e teneva i rapporti con la sua squadra per via telematica) hanno lavorato pochissimo. E di questo sinceramente c'è da dubitare. O i conti non tornano (usciranno altri dati o questa storia è stata molto sopravvalutata?). Oppure ancora la Polizia postale ha commesso un errore e ha calcolato il "peso" delle e-mail "esche" che non contano nulla e non di quelle realmente rubate.

Non significa che non sia stato fatto un tentativo di hackeraggio ma che può essere molto più soft di quanto si racconta.