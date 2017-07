Il giornale del Papa attacca i dissidenti nella Chiesa

L'ostacolo maggiorare al cambiamento, alla "conversione" che Papa Francesco sta chiedendo alla sua Chiesa? Il clero

"dissidente". A dirlo non è un pulpito qualunque, ma L'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede. Ed è difficile non cogliere nel richiamo un riferimento diretto al cardinale Gerhard Ludwig Müller, ex prefetto della congregazione per la Dottrina della Fede che, solo 24 ore prima, aveva detto al Foglio: "Io sono sempre stato leale con il Papa, come richiede la nostra fede cattolica, la nostra ecclesiologia".

Proprio contro questa "lealtà" si scaglia il quotidiano che nell'articolo dal titolo "Abitudine non è fedeltà", dopo aver condannato l'atteggiamento di "ostilità e chiusura" di buona parte del clero, scrive: "Il Sinedrio è sempre fedele a se stesso, ricco di devoto ossequio al passato scambiato per fedeltà alla tradizione, povero di profezia".