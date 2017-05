Francesco e Trump, l’incontro fra populisti che hanno tanto in comune

New York. La rappresentazione di Donald Trump come anti Papa e del Papa come anti Trump compiace chi vuole arruolare Francesco nella schiera dei leader liberali, facendone un equivalente ecclesiastico di Merkel, Obama o di un Macron, in radicale contrasto con un illiberale sboccato che governa la più grande potenza del mondo con l’istinto e Twitter. Il Papa dell’accoglienza, dei migranti, degli ultimi non può che essere agli antipodi del miliardario confuso che parla di muri e restringe i termini...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.