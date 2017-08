La polemica velenosa scatenata dal Nyt sul caso Regeni

Capita di sbagliare anche ai migliori, figuriamoci a chi scrive questa rubrica. Complice il caldo e la fretta della vigilia di Ferragosto, l’altro ieri qui si è caduti sulle date. Prodi ebbe 10 mila voti nelle “quirinarie” grilline del 2015 e non del 2013. L’errore commesso inficia una considerazione che seguiva ma non, per fortuna, il senso generale del corsivo. Mi scuso e posso solo promettere che “i prossimi errori saranno diversi”.

Intanto le polemiche di Ferragosto impazzano e una, innescata dal New York Times, è particolarmente velenosa. Due aspetti però possono far riflettere, al di là della inevitabile smentita di Palazzo Chigi. Se è vero il racconto del duro confronto fra il capo del dipartimento di stato John Kerry e il suo omologo egiziano a proposito dell’uccisione di Giulio Regeni, se ne può dedurre che, sulla vicenda, quell’Amministrazione Usa fu molto più solidale col nostro paese della totalità dei nostri partner europei, singolarmente o unitariamente considerati. D’altro canto però “le prove schiaccianti”, di cui molto si parla negli articoli italiani, nell’articolo originale si limitano alla certezza che Al Sisi sapesse come erano andati i fatti, al di là di una eventuale responsabilità sua personale o del governo. Non sarebbe comunque poco ma avrebbe bisogno di un qualche riscontro per essere utile. Altrimenti di quelli che sanno ma non hanno le prove o dei teorici del «non poteva non sapere» già abbondiamo senza bisogno di andarli a cercare oltreoceano.