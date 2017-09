Quindi Cantone vuole trasformare l’università in "università della vita"?

Non mi è chiara la proposta di Raffaele Cantone per riformare le commissioni di concorsi e abilitazioni universitarie. Indubbiamente mosso dalle migliori intenzioni, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha suggerito su Repubblica di includere in ogni commissione “una personalità esterna al mondo accademico. Perché non immaginare uno scrittore a giudicare, insieme agli altri, una prova di letteratura italiana? Un medico, un ingegnere e un avvocato nelle loro discipline?”. Ciò pone alcune difficoltà di ordine pratico.

Anzitutto mi risulta che nelle commissioni di Medicina ci siano già dei medici, in quanto i professori di Medicina abitualmente non fanno gli astronauti: bisogna dunque includere appositamente medici che non abbiano scelto la carriera accademica per ostilità o disinteresse? Inoltre c’è una certa confusione sulle gerarchie di studio: se un aspirante docente di Letteratura italiana vaglia la produzione degli scrittori, davvero ne consegue che uno scrittore debba vagliare la produzione di un aspirante docente? Come la mettiamo col fatto che in un’eventuale commissione di Criminologia non dovrebbe di conseguenza mai mancare un criminale? Inoltre questo criterio non appare applicabile in tutti i settori: dove lo troviamo un etrusco da inserire in una commissione di Archeologia?

“La contaminazione è un valore”, dice Cantone, ma temo che questo valore possa inclinare il piano accademico fino all’abilitazione per acclamazione o a suffragio universale. Trasformiamo l’università in università della vita? Peggio ancora. “Non conosco categoria più gelosa delle proprie libertà dei magistrati”, dice Cantone, “eppure nelle commissioni di concorso in magistratura ci sono proprio i docenti universitari”. Non è che qualcuno fraintende e poi, per eccessivo amore di onestà, propone di contraccambiare includendo in ogni commissione un magistrato che prima sorvegli e poi ammanetti la libertà accademica?