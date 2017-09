Terroristi all'Interpol

La Palestina, rappresentata dall’Autorità nazionale palestinese, è stata ammessa come stato membro nell’Interpol nonostante l’opposizione di Israele e Stati Uniti. Il ministero degli Esteri israeliano, secondo cui la Palestina, non essendo uno stato, non ha qualifiche per diventare membro dell’Interpol, non ha per ora commentato. Grande soddisfazione invece presso l’Olp. “In questa lieta occasione – ha scritto il ministro degli Esteri palestinese Riad al Maliki – lo stato palestinese ribadisce l’impegno a sostenere i propri obblighi contribuendo alla lotta alla criminalità e alla promozione dello stato di diritto”. L’intenzione è festeggiare l’avvenimento con decine di camion lanciati in pittoresco zig zag sui marciapiedi di Tel Aviv cui seguiranno collaborative indagini.