Respiro, sguardo, memoria

Sophie è cresciuta lontana dalla madre. Ad Haiti, la sua infanzia si è nutrita delle cure di zia Atie; grazie al suo sacrificio quotidiano e alle sue parole sagge è diventata adolescente. La madre rimane una grafia nelle lettere che riceve e il suono della voce nelle registrazioni che periodicamente arrivano da New York, dove è emigrata. Fino al giorno in cui, insieme a una lettera, arriva da New York un biglietto aereo: Martine chiede che Sophie la raggiunga. L’incontro negli Stati Uniti dovrebbe ricomporre una famiglia, ma porta alla luce una memoria dolorosa, difficile da conservare.