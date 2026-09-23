Pecorelle smarrite

Il libro segue la vita dei Flynn e il loro caos: non ci sono modelli né condanne, ma solo l’urgenza dei personaggi di rimanere saldi in sé stessi ovunque si siano smarriti, ognuno a modo suo. Le loro storie disfunzionali, la loro famiglia che si sgretola sotto gli occhi, le loro domande, la loro quanto mai creativa, e spesso assurda, ricerca di risposte e soluzioni sono uno specchio del nostro tempo. Con uno stile brillante, ironico e a tratti tragicomico, Cash ci invita a riflettere e a interrogare tutte le nostre più complesse contraddizioni con il sorriso, a volte dolceamaro, che riesce a suscitare tra esilarante satira e immancabile tenerezza.