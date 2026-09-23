Per Say, a rivestire un ruolo cruciale nella creazione di una tale società è l’equilibrio tra libertà e virtù. Non si tratta di plasmare da zero l’uomo nuovo, quanto piuttosto di far sì che si propaghino buone istituzioni e, così, buoni comportamenti. Olbia, che non rinvia all’omonima città sarda, bensì riprende il titolo di un libro del 1660 di John Sadler, parla della felice esperienza di un popolo che gode “di una libertà fondata su delle buone leggi”. Ha ricordato Alberto Mingardi come Francesco Ferrara, nell’introduzione al settimo volume della “Biblioteca degli Economisti”, avesse notato la vicinanza di Say ad Adam Smith: un buon sistema economico era per il francese, affermava Ferrara, “la condizione inevitabile del benessere umano, e il benessere umano era altrettanto indispensabile a fondare la morale de’ popoli”. Un’idea che si ritrova poi in pensatori successivi come Charles Dunoyer. Economia ed etica, insomma, non sono affatto nemici, quanto piuttosto pilastri di un buon ordine umano in cui libertà e virtù si sostengono a vicenda. Al termine dello scritto, Say inserisce alcune massime di Benjamin Franklin tra cui questa: “La Pigrizia cammina così lenta che la Povertà la raggiunge tutt’a un tratto”.