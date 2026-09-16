Parla Zarathustra

Intorno alla metà del 1700 a. C., contornato da vicende fiabesche, nasce Zarathustra, un bambino prodigio destinato a un luminoso avvenire. Ahriman, il diavolo, tenta di sopprimerlo, ma Ahura Mazda lo protegge. Dopo studi brillanti e un promettente avvio al sacerdozio, il trentenne Zarathustra capisce che il mondo è brutto: i sovrani sono egoisti, i sacerdoti sono bugiardi e corrotti, il popolo è infelice. A questo punto egli decide, in totale solitudine, di “inventare” il monoteismo. Concepisce un Dio unico, onnipotente e onniscente, creatore del cielo e della terra, e propone una “retta via”, per un futuro in paradiso, o altrimenti all’inferno. Zarathustra predica con coraggio e veemenza, ma con scarsi risultati.

“Abbiamo compreso che Ahura Mazda è l’unico Dio, che ha creato il cielo e la terra (…) La domanda che ti pongo dunque è questa: come sei arrivato a fare tali affermazioni? A sostenere che esista un unico Dio al posto delle divinità amate dai nostri avi? Come sei arrivato a concepire un’idea così sovversiva?”. Zarathustra viene isolato, incarcerato, costretto a fuggire. A quarant’anni torna e infine ottiene la conversione del regno. Ne nascono infinite dispute, epici scontri, intrighi di palazzo, fino a quando il profeta, durante la preghiera, viene assassinato con una pugnalata alle spalle. “Alcuni studiosi sostengono che Zarathustra come figura storica non sia mai esistito. E’ possibile che abbiano ragione, ma questo non altera il contesto – conclude Abdolah – Come sia avvenuto esattamente non ha alcuna importanza. Qui si parla di una persona amata, che si chiama Zarathustra. Uno Zarathustra che ha creato un Ahura Mazda per comprendere meglio se stesso”.