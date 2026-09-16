“Non siamo stati bravi”. Lettere 1958-1972

Bachmann è una grande scrittrice ma alle prese con la vita di tutti: “la sera non mangio più, per tornare a essere più magra”. Ma poi, il racconto dei luoghi (suo un’immortale resoconto di Roma per quadri) è attento e tranchant. Napoli: “Mergellina, una stazione piccola e graziosa (…) stazione Garibaldi (o Stazione centrale), che è grande e orribile”. E poi: “Potrei raccontare parecchie cose buffe sulla guida a Roma. Il primo giorno, per la disperazione, volevo saltare fuori dalla macchinetta in piazza del Popolo e mollarla lì”. E ancora “Ieri abbiamo scrutato per ore, con questa pioggia, il Lago di Como, contrariati e apatici”. Le amicizie sono vertiginose. B.: “Ha appena chiamato Enzensberger da Norimberga, molto gentile, viene a trovarmi la settimana prossima). Böll è qui, lo vedo dopo” poi annota “Chiamare Visconti Chiamare Calvino” mentre Frish vede Feltrinelli.