Omicidio all’università

In quegli articoli c’erano la testimonianza della fervente adesione di Eliade alla Guardia di ferro, organizzazione di estrema destra romena razzista e antisemita, macchiatasi di veri e propri pogrom nei quali erano morte molte persone e dell’abbraccio della Romania alla Germania hitleriana. Emigrato nel Portogallo di Salazar a guerra ancora in corso, Eliade aveva iniziato da subito a sfumare con sempre maggiore impeto quella sua adesione compromettente, fino a farla sparire quasi del tutto. Almeno fino all’inizio degli anni Settanta, quando un giornalista romeno stabilitosi in Israele, Theodor Lavi, scrisse un j’accuse nel quale riesumava il compromettente passato di Eliade. Era una voce isolata in quel momento, alla quale si aggiunsero nel corso del tempo quelle di altri studiosi, anche italiani. E alla fine, dopo molte riluttanze, anche Culianu.

Sull’omicidio di Culianu furono in molti a indagare, compreso Saul Bellow che alla vicenda ha dedicato parte del suo ultimo romanzo, Ravelstein. Era la dimostrazione, nel 1991, quando erano collassati i regimi comunisti e molti discettavano sulla fine della storia e l’inizio di una lunga stagione di pace segnata tutt’al più da qualche scaramuccia locale, che la lunga scia di violenze e di odio che aveva contraddistinto il secolo che volgeva al termine non si era estinta con i regimi dell’est europeo, ma sarebbe riaffiorata sotto altre forme, ma con non minore intensità.