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Giuda Iscariota. L’apostolo traditore

La recensione del libro di Sergej Nikolaevicč Bulgakov edito da EDB, 139 pp., 19,50 euro 

di
Enrico Paventi
29 LUG 26
Immagine di Giuda Iscariota. L’apostolo traditore
Economista, sacerdote e teologo, Sergej Bulgakov (1871-1944) venne espulso dall’URSS nel 1922. Dopo una breve permanenza a Praga si sarebbe trasferito a Parigi. I due saggi, che furono elaborati nel corso degli anni Trenta e Quaranta del Novecento, hanno al centro la figura di Giuda. L’autore vi indaga il mistero costituito da quest’ultimo e cerca di individuare il senso profondo di ogni sua azione non solo procedendo a una ricostruzione storica ma anche a un’analisi psicologica e teologica: egli rivolge quindi la propria attenzione sia alla vicenda personale che al contesto in cui l’apostolo si trovò a vivere. Il risultato della ricerca è costituito da una disamina lucida e circostanziata, che consente a Bulgakov di mettere in questione l’immagine tradizionale del traditore capace di vendere il Maestro per trenta denari, dell’individuo insomma avido e spregevole. Sembra rilevante osservare come il teologo russo veda in Giuda colui che, attraverso la consegna di Cristo, ha contribuito alla realizzazione di quel regno messianico che lo stesso Gesù – ai suoi occhi – stava tardando a porre in essere. Il suo tradimento, in altri termini, sarebbe stato finalizzato a costringere Cristo a rivelarsi per quello che era davvero: colui che avrebbe instaurato il regno terreno del quale le Scritture avevano vaticinato a più riprese l’insediamento in quanto piena attuazione del disegno di Dio. Giuda si aspettava pertanto un Messia completamente diverso. Scrive in proposito Bulgakov: “E tuttavia non è quel Messia, di cui Giuda si era fatto una sua idea e per la quale egli arrivò a tradire. Egli non vuole compiere miracoli per prevalere sui suoi nemici, benché conservasse la sua forza miracolosa. Egli non chiama legioni di angeli a sua difesa, ma si dà con rassegnazione nelle mani dei nemici”. Lo studioso non trascura poi di affrontare un altro tema di fondamentale rilievo: quello relativo al ruolo svolto da Giuda nel contesto del disegno provvidenziale della salvezza, ambito nel quale i suoi margini di scelta, in quanto dipendenti dal progetto divino, appaiono assai esigui. Sembra arduo, in altre parole, stabilire fino a che punto egli sia agito oppure agisca liberamente: il che rende da sempre la sua figura – sottolinea nella sua pregevole Introduzione il traduttore e curatore Lucio Coco – “un enigma teologico ed esistenziale, il luogo in cui si scontrano ed entrano in conflitto libertà dell’uomo e necessità di Dio”. Un dilemma, lancinante e insolubile, che continua a tormentare da allora l’intero genere umano.
    
Sergej Nikolaevicč Bulgakov
Giuda Iscariota. L’apostolo traditore
EDB, 139 pp., 19,50 euro

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