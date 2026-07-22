Exit poetry. Poesia futura

Dove sta andando la poesia degli anni Duemila? Quali sono le esatte coordinate critiche per riconoscerla? Il florilegio Exit Poetry tenta di rispondere a questi interrogativi, mettendo insieme simbolicamente venticinque poeti. Il progetto antologico – o meglio, il “Triperuno”, come lo definiscono gli stessi curatori – parte dalla persuasione che le “parole-guida” nel mare magnum della post-postmodernità sono essenzialmente tre: Verità, Mutazione e Trauma. E da esse si dipana il variegato percorso dei testi scelti, ibridi e sperimentali, che hanno quasi interiorizzato il triplice snodo (è un peccato non poter riportare qui, per esigenze di spazio, la lista intera dei poeti). Nella premessa Nove, Policastro e Voce confessano: “Noi non sappiamo – sia chiaro – se le autrici e gli autori che qui presentiamo siano davvero quelli che sopravviveranno […]. Non le e li abbiamo scelti per questo, quanto piuttosto perché il futuro abita oggi le loro composizioni”.