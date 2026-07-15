Le belle promesse ha nel suo cuore un doppio inganno che obbliga a un equilibrismo ardito tutti i suoi personaggi, da sempre combattuti tra l’esterno fatto da una feroce e a tratti drammatica crisi sociale e l’interno, ovvero il tentativo di dare corpo a un ecosistema di relazioni e di sentimenti che riportino a un vero senso della vita. Ecco allora che chi appare come uno scintillante eroe potrebbe invece rivelarsi come il colpevole più feroce e disinibito. Tutto salta in quello spazio di ambiguità in cui alcuni sono pronti a tradire prima di ogni altro se stessi e la propria morale. Impossibile non restare sedotti dalla vicissitudini della famiglia Pelletier, che è sì totalmente francese, ma che contiene tutti i vizi e le virtù di quella modernità europea che fu dopo la guerra assurdamente promettente e che oggi veleggia all’interno di una stanchezza morale ed economica più deprimente che drammatica, ma di certo per nulla incoraggiante. Il romanzo ricorda da molto vicino il cinema di Claude Sautet, in particolare “Mado” del 1976 con la sua feroce critica alla presidenza di Valéry Giscard d’Estaing. Una lettura appassionante che riporta a un tempo passato e oggi residuale, ma che ha inciso fortemente anche sulla vita di oggi, ipotecando non poco il nostro futuro.

