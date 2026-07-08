Parlare in lingue

Coetzee è un afrikaner i cui antenati provengono da parte di madre dalla Polonia, passando per gli Stati Uniti, e per parte di padre dall’Olanda: per lui l’inglese è una sorta di lingua straniera su cui si è cimentato come scrittore decidendo, con il tempo, di volerla usare sperimentandone una sorta di astrazione. Cercava “una lingua senza radici, una lingua divorziata da ogni patria socio-culturale”, eppure, secondo Dimópulos, chi scrive usa sempre la lingua come se fosse straniera anche quando è la sua madrelingua. Ma cos’è una madrelingua? Come l’impariamo? (“Ci innamoriamo delle parole”, dicono). Si impongono nello scambio le riflessioni sul genere e il suo utilizzo, che in spagnolo domina diversamente dall’inglese: cosa significa che la luna è femminile e il sole maschile (non in tedesco, però, per esempio)? Qual è il portato ontologico e quale quello grammaticale? “Gli esseri umani che si adeguano alle regole dominanti si abituano ad accettare che il femminile non sia la norma? Le donne che seguono queste regole si abituano a occupare un ruolo secondario?” O ancora: qual è il margine di libertà di un traduttore? Può inventare? Adattare? Perché una lingua arriva a dominare, editorialmente parlando, su un’altra? Sembrano questioni fin troppo tecniche, invece sono specchio del mondo e non si pensi che le risposte di un Premio Nobel possano essere così scontate, così mainstream.