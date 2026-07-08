Mai stanca di vivere

Basterebbe la frase sulla lapide per chiudere ogni discorso: “Oriana Fallaci, scrittore”. Così, senza concessioni ad alcun modernismo linguistico. Per diverso tempo è stata l’italiana più famosa, assieme a Sophia Loren. Eppure, alla fine le hanno detto di tutto. Arrogante, infame, razzista, reazionaria, fascista. Un’eretica da abbattere. Parole senza riguardo per una storia personale vissuta sempre “in presa diretta” a testimoniare le brutalità della guerra, al di là della semplicistica dicotomia tra buoni e cattivi. Parole prive di ragionamento su quanto, con acume e – sì! – con veemenza, andava denunciando: la crisi dell’occidente, lo spregio verso le proprie radici di un’Europa “rammollita”, il calpestamento pubblico del cristianesimo come fattore di unità culturale, oltre che religiosa, l’esplosione di un islam ideologico e fondamentalista. Fatti sotto gli occhi di tutti, esposti profeticamente oltre vent’anni fa. E ricusati con il metodo consolidato della meschinità, spesso del dolo: meglio guardare al dito, non alla luna. Ma chi è stata veramente Oriana Fallaci?