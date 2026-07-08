L’aneddoto dei calchi

Livia è abitata dall’esigenza di essere osservata, come se la sua identità dipendesse da una presenza esterna capace di riconoscerla. Viene in mente l’esse est percipi del filosofo George Berkeley: esistere significa essere percepiti. La realtà, sembra volerci raccontare il romanzo, non basta mai a se stessa, ma è necessario che qualcuno o qualcosa la costringa a significare. Non a caso, in esergo alla seconda parte, compare una frase del poeta francese Christophe Tarkos: “(la realtà) non sa fare niente, sono io che devo fare tutto per lei”. Dopo VB66 qualcosa si spezza. Zoa se ne va. “Affinché qualcosa nasca – qualsiasi cosa, a cui solo dopo molto tempo sarà possibile dare il nome che più si avvicina alla realtà che è stata – è necessario che ci sia un vuoto da molto tempo”, dirà a un certo punto Livia. Anche la sua storia con Bruno, ricercatore scientifico, appartiene a una stagione che si chiude. Quella con Raffaele, un mercante d’arte, porta invece il romanzo in una zona più fisica. La scrittura conserva per tutto il romanzo un carattere freddo e ipnotico. Rovitto si colloca a distanza dalla materia narrata, come se dovesse stilare un referto, come se l’archeologia, professione che la protagonista ha abbandonato, continuasse a funzionare nelle profondità di una storia che parla di vuoti che conservano la forma di ciò che non c’è più. Il libro è attraversato da riferimenti ad archeologia, arti visive, medicina, danza, filosofia, che in mani meno sicure sarebbero diventati zavorra intellettuale e che qui si innestano invece con naturalezza nel tessuto narrativo. Alla fine la performance di Beecroft non è che il pretesto per esplorare un nuovo sguardo su corpo e desiderio e un’idea di arte come ultimo spazio di autentica libertà, con tutti i rischi che l’autentica libertà comporta. Un romanzo di maturità espressiva non comune. Ce ne fossero di esordi così.