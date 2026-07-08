Ejzen. Opera buffa

Visionario sperimentatore, inventore di un linguaggio cinematografico complesso, ma anche bestia nera dei cineclub, irriso e sbeffeggiato dal Fantozzi che insorge contro le proiezioni ad oltranza de “La corazzata Potëmkin” (ribattezzata impietosamente Kotiomkin), Ejzenstein è stato senza dubbio uno dei cineasti più studiati e odiati del Novecento.

Si avvicina allora al più grande regista russo degli anni Venti, Mejerhol’d, del quale diventa stretto collaboratore e successivamente ai gruppi del cinema sperimentale di Kulesov e con gli ambienti più radicale dell’avanguardia sovietica. Passa quindi dietro la macchina da presa. “Nel cinema è l’immagine che conta. Mostri qualcosa alla gente e ci crederà”, sulla base di questa dichiarazione apparentemente banale, Ejzenstein fonda le sue articolate riflessioni sul montaggio e sul linguaggio cinematografico dando vita, nella seconda metà degli anni Venti a capolavori come “Ottobre” e “La Corazzata Potëmkin”. Opere che rivoluzionano il cinema che attirano le attenzioni luciferine di Stalin, bramoso come tutti i dittatori di utilizzare il cinema per consolidare il suo sempre più immenso potere.