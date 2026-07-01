Buccini non solo è colto, ma sa usare la sua esperienza di inviato per unire i puntini di quello che ha visto e studiato in questi anni, e così ci regala questo corso accelerato di contemporaneità, questo catalogo di storie e pericoli e coincidenze e idee, con i profili dei protagonisti di questo quarto di secolo in cui il liberalismo rischia di diventare, anche in occidente, una parentesi del percorso umano. Ma Buccini cerca di non farsi abbattere dal pessimismo apocalittico che oggi rischia di colpirci non appena ci cade l’occhio sulle news, e prova a spronare forse l’unico attore che oggi può provare, se non altro, a rattoppare le fratture. “Rammendare liberalismo e democrazia, due parti del nostro vestito comune che si sono strappate venticinque anni fa, dev’essere la missione europea: una missione tanto istituzionale quanto rivoluzionaria”.