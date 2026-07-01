Riparare i torti

Il fatto è che Cacucci ti riporta comunque ad ambienti, personaggi, temi comuni a tutti quegli anni, formidabili o tragici che fossero. Quando San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Guadalajara, il Chiapas erano luoghi sospesi tra magia e avventura, i “punti zero” degli uomini in fuga dei suoi primi romanzi, di quelli che finivano a “Puerto Escondido”, gli stessi che avrebbe rappresentato Gabriele Salvatores nel suo film. Solo che in questo romanzo, rispetto ai primi, traspare una certa malinconia, un rimpianto. “Abbiamo vissuto esperienze intense”, dice. “Ma il rimpianto più forte è della disponibilità ad andare. Adesso riguardo e ricordo. Prima c’ero dentro, nei primi libri c’ero dentro”. Ma il ricordo e il rimpianto sono la miscela perfetta per creare un grande romanzo d’amore e avventura, di intrighi, di vicende che Cacucci raccoglie “negli scantinati della storia” (chi conosceva i sinarchisti, il movimento di estrema destra messicano simpatizzante di Hitler, Franco e Mussolini?). E’ un romanzo dove ritrovi i marinai, la selva e gli alberghetti dei racconti di Alvaro Mutis. E’ una trama degna di Frederick Forsyth. Ci sono nazisti, fascisti, ribelli, pasionarie, agenti segreti, arsenali, c’è addirittura Eva Braun e Wernher von Braun con la sua V1. “Non so nemmeno come m’è venuto in testa”, dice Cacucci. E’ una sceneggiatura perfetta per una serie tv. Peccato che Cacucci continui a essere estraneo ai circoli intellò. Meglio quelli di “mala muerte”.