Il canto di Haïganouch trae ispirazione da una particolare vicenda storica, poco nota ma realmente accaduta: il rientro nell’Armenia sovietica, dopo la Seconda guerra mondiale, di alcune decine di migliaia di profughi sparsi fra Europa e Medio oriente, atrocemente ingannati da un appello di Stalin nel 1947. A un popolo sterminato e disperso viene prospettato un futuro prospero e sereno nell’antica terra dei Padri, ora paradiso socialista. L’ingenuo Agop, uomo temerario e impulsivo, decide di partire, mosso anche dalla recondita speranza di ritrovare traccia della povera Haïganouch, scomparsa nel nulla da bambina durante il genocidio del 1915. A nulla valgono i tentativi dei familiari di dissuadere il testardo Agop dal suo sciagurato progetto: l’ostinazione degli armeni è notoriamente invincibile. “Torno in patria per ridiventare armeno, non per diventare comunista”. La famiglia lo raggiungerà non appena si sarà sistemato, dice; se invece le cose dovessero mettersi male, sarà lui stesso a tornare a casa. Già durante il viaggio in nave da Marsiglia e subito all’arrivo in Armenia, i poveri esuli si rendono conto di essere stati ingannati e si ritrovano prigionieri in un mondo da incubo, oppressivo e poliziesco. Cominciano così le infinite peripezie di Agop e le vessazioni dei suoi sventurati connazionali. Nel frattempo, la povera Haïganouch, rimasta cieca fin dall’infanzia e divenuta poetessa, musicista e cantante di grande sensibilità e grazia, viene rintracciata dalla polizia politica di Stalin: suo marito è brutalmente ucciso sul posto, e lei stessa deportata in Siberia. Non sa neppure se suo figlio Assadour sia stato anch’egli fucilato, oppure sia vivo. I due sventurati protagonisti vengono così sottoposti a innumerevoli disavventure e privazioni, fra lunghi viaggi, fughe rocambolesche e ogni genere di traversie, in un romanzo corale dove solo fortuiti incontri con personaggi “umani” evitano il compimento di un tragico destino.