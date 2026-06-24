Diego Minonzio, giornalista, da anni alla guida della Provincia di Como, Lecco e Sondrio, ha scelto di esordire con un’opera che è un depistaggio narrativo, in cui la figura principale – il direttore di un quotidiano senza nome, nel giorno dell’insediamento alle prese con un inestinguibile flusso di coscienza che gli riporta frammenti di vita e cronaca e lampi da un tessuto misto, quello della sua esistenza – fa il suo stesso lavoro. Ti aspetti passionaccia per la professione, retoriche di sorta, noia magari. E invece: è un magma emotivo denso di dolore e di emozione che si prende la scena. Il lettore ondeggia sotto i colpi di un racconto e di una scrittura autenticamente letterari che, a tratti, rinunciano a prendere fiato. I periodi si estendono a dismisura, la scena, per contrasto, si spopola di personaggi. Manca lo spazio per un qualsiasi rilassamento, si dissolvono l’occasione e la trama stessa e quella che, all’inizio, poteva parere una requisitoria affilata contro lo star system editoriale, contro i moloch di un lavoro ormai in decadenza, diventa tutt’altro, diventa l’occasione di un confronto morale, per la vita e per la morte: è possibile il riscatto da una vita piatta, ideologica? Chi sono gli inascoltati? Creature di sangue e nervi, gli uomini hanno un effettivo desiderio di dignità o meno? E, senza scampo, al netto dei desideri di purezza di ognuno, un senso dell’onore è praticabile? Il direttore insediando, in attesa di dare al mondo la notizia che cambierà le sorti dell’umanità, racconta e si racconta. Ripercorre vita bruciata, rabbia, soprattutto il Male (emme maiuscola, sì) che gli è toccato vedere. Poi il rapporto complesso con la madre e, centro ideale del libro, il suo confronto con il padre. Cosa da titani, dove nessuna pietà è ammessa: se entra dalla porta dell’infanzia il dolore può segnare l’esistenza intera. E, forse, indirizzarla.