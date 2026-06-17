Il titolo di questo importante volume richiama esplicitamente un classico, purtroppo lasciato ai margini della letteratura socio-politologica, così come, del resto, lo è il suo autore: Potere. I geni invisibili della città (1942), di Guglielmo Ferrero. “L’ordine è lo spossante lavoro di Sisifo dell’umanità, contro di esso l’umanità è sempre in una lotta potenziale”, ammoniva lo studioso nato a Portici. E Rosanvallon dimostra di essere in piena sintonia con questo pensiero, attualizzandolo. Infatti, in un’epoca storica iper-connessa in cui lo spazio si riduce e il tempo evapora le istituzioni invisibili divengono ancora più rilevanti. Per Rosanvallon, senza fiducia, legittimità e autorità risulta impossibile immaginare il buon funzionamento di una realtà sociale sempre più complessa, frammentata e parcellizzata. La fiducia aiuta a ridurre l’incertezza di un tempo e uno spazio sempre meno solidi; la legittimità contribuisce a combattere quella paura atavica che, ricordava Ferrero, sempre minaccia la vita umana; l’autorità, infine, serve per arginare l’espansione di un nemico esiziale dell’uomo, il potere.