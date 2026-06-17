La tigre nel giardino

“Non in tutti i viaggi ci si sente alla meta una volta arrivati a destinazione, anzi, molto spesso il cuore aspira a un nuovo altrove”. Una donna, erudita e sensibile studentessa di teologia, che ha perso i genitori, nipote di un lord, vaga per il gigantesco palazzo di una ricchissima famiglia Sikh, a Lucknow, decisa a entrare davvero in questa realtà, in questo clan, oltre i veli apatici, i fumi illusori, i vezzi abulici, e strappare questa gente “dalla loro fortezza di torpore” – e quale modo migliore per far breccia, di un bacio? “Kiss me!”, dice la narratrice a uno dei figli del patriarca che mangia solo corn flakes. Il desiderio è forse il vero protagonista, qui. Il desiderio che si scontra e si mescola con rituali e silenzi e con i nostri limiti percettivi che possono esser superati solo dal giardinaggio o dalla lettura dei grandi libri – e certo, dalla fede in qualcosa di più grande del tangibile. Smartphone e computer ci sono, ma – grazie a Dio – non sono protagonisti. Le magnifiche sete dorate accarezzate dal vento solo parte dell’esperienza dei sensi. Divertente trattato fisiognomico – nasi che si “conficcano” negli occhi! – fisiologia della vita di campagna, trattato sull’ozio, encomio del saper dialogare con sé stessi, e soprattutto elogio della bellezza, e dell’India. “Cercare di comprendere perché si ama l’India è inutile quanto il tentativo di spiegare perché si ama la vita”.