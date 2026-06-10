Hanno vinto loro

La trama del romanzo è minima: un trentenne squattrinato emigrato a Parigi decide di rientrare al paese natale, il borgo ligure di Zavi, dopo aver letto sul giornale della morte di tale B.S., oscuro “faccendiere” della Prima repubblica conosciuto tempo addietro. Il viaggio di rientro si rivela perciò quale occasione per ripercorrere l’incontro e il rapporto tra i due, momento chiave per la costruzione identitaria del protagonista. B.S. “riuscito a tramutare la fine della sua pena – alcuni degli anni che gli avevano dato per il depistaggio nella strage di Bologna – in servizi sociali e libertà vigilata” e con una vita trascorsa tra criminalità, capi di stato e malaffare rappresenta quanto di più lontano dall’educazione familiare del protagonista, diventando una sorta di involontario e negativo mentore, un “Socrate-Lucignolo”. Se infatti B.S. “raccontava di viaggi in Sud America, dei terroristi palestinesi, dell’Anonima sequestri, di trafficanti d’armi sauditi, di principi napoletani, di parlamentari toscani, di cardinali del New Jersey” dipingendo un’esistenza mitologica, madre e padre invece, comunisti vecchio stampo, risultano esponenti di un’educazione di sinistra che agli occhi del giovane protagonista trasuda grigiore sfociando in un’impasse esistenziale (“quello che lui – il padre ndr – identificava con il comunismo: trattare bene gli altri, essere gentili, aiutare le persone in difficoltà e pagare le tasse”).