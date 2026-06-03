"Performare” è un verbo magico e insieme maledetto, e performance gli fa compagnia, nell’indicare una dinamica propria degli esseri umani, e forse di tutti i viventi, cioè tendere alla realizzazione di sé stessi in virtù delle proprie abilità o capacità, ma insieme anche una prescrizione sempre più martellante in ogni àmbito – psicologico, culturale, lavorativo, sociale –, a essere sempre più e sempre meglio performanti. La performance è diventato il sostituto del “tu devi” kantiano, l’imperativo che identificava l’esser virtuoso nel seguire la legge morale universale. Ora invece è la produzione performante di sé il nuovo dovere, ben più che un diritto, una scelta o una chance degli esseri umani che sanno stare al mondo con successo, seguendo le leggi dell’evoluzione biologica.