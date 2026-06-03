I giorni sono quelli che precedono le feste natalizie e Parigi esprime il meglio della sua bellezza struggente: un po’ decadente, ma anche estremamente frizzante. La scena si apre in un’enoteca-ristorante del primo arrondissement nelle vicinanze dei giardini del Palais Royal con tutti i riferimenti tipici di filosofi e letterati che porta con sé la grande capitale francese. All’interno del locale Willi’s lavora un giovane italiano, uno studente e futuro giornalista che proprio lì incontra e stringe un lungo dialogo per tutta la sera con una giovane donna inglese di nome Sophie. Siamo nel 1988 e ancora sembra di poter vivere pienamente e liberamente la leggerezza degli anni Ottanta. Qualche giorno dopo, Giorgio scoprirà invece che Sophie è rimasta uccisa nella strage di Lockerbie, il paese scozzese su cui pioveranno i resti dell’aereo di linea diretto a New York e dei suoi poveri passeggeri.