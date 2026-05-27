Le crociate di Terrasanta

La seconda cosa che colpisce è il giudizio che Meschini formula sul valore complessivo delle crociate: “Le spedizioni pro Jherusalem recuperanda dilazionarono di secoli il crollo dell’Impero di Bisanzio. Senza il continuo afflusso di crociati, Costantinopoli sarebbe verosimilmente caduta in mano al mondo islamico molto prima del 1453”, e i musulmani avrebbero messo piede in Europa tre secoli prima. Tre secoli durante i quali, mentre in Terrasanta si combatte, con tutto il misto di eroismi e crudeltà, valore e stupidità che caratterizza ogni guerra, in Europa sono sorte la democrazia comunale, le università, la lettera di cambio, le cattedrali gotiche…