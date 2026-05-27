Interno indiano

Con una scrittura lucida ed essenziale, e lontana da ogni semplificazione, Mushtaq presenta personaggi contraddittori, spesso fragili e talvolta anche comici nella loro ostinazione a vivere, o sopravvivere: “Quando la sera cominciò a perdere la sua luce, le lampade si accesero intorno alla casa. Ma la lampada nel cuore di Mehrun si era spenta molto tempo prima. Per chi avrebbe dovuto vivere? Qual era il punto? Le pareti, il tetto, i piatti, la stufa, il letto, i recipienti, la pianta di rose nel giardino davanti casa: niente di tutto questo riusciva a rispondere alle sue domande”. L’autrice si rivela un’attenta osservatrice della natura umana in tutte le sue sfumature e getta lo sguardo su un mondo che spalanca le porte di casa e chiede di essere conosciuto. Il suo è un manifesto intimo e politico sulla condizione femminile, raccontato anche dietro l’inaspettato del gesto quotidiano.