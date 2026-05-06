Uah! Vita e opinioni di Franz Zazzi, gentiluomo

Franz è così. Un fiume di pensieri, parole, opere e… poche omissioni, che tiene incollati alla pagina. Un testo fulminante e scandaloso, sgrammaticato eppure scritto con maestria, esilarante, senza filtri: un inno al vitalismo, anche quando sfocia nel gorgo buio delle peggiori dipendenze e, infine, del carcere.

Da Budapest a Los Angeles, da Tampere a Milano, lo si segue commesso in un sexy shop, guardia del corpo di un famoso attore porno, frequentatore della piccola ma selvaggia criminalità, spacciatore, drogato a sua volta (e anche molto). Eppure non si smette di volergli bene, nonostante tutto. Perché in quella faccia tosta di chi non crede a niente se non a se stesso s’intravede riga dopo riga l’ineluttabile punto di caduta. Lì dove si scopre – magari perché inebriati per la nascita inaspettata di un figlio o colpiti per l’attenzione, altrettanto imprevista, di un prete – di non essere soli al mondo. Di avere un destino. E, addirittura, di poter provare pietà per l’altro, anche quando quell’altro è un figlio di buona donna o tradisce le aspettative. Arrivando a comprendere che, in fondo, “cuore e amore” possono anche far rima. Ed è giusto che sia così.