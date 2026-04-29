Ma “come ritrovare una quotidianità fatta di lavoro e spensieratezza, di piccoli problemi e grandi speranze?” Come riaccendere una luce dopo essere sprofondati nel buio? Imparando a starci, un giorno alla volta: permanere nel buio del proprio dolore, non temerlo più, attraversarlo.

In una presa di consapevolezza che procede per frammenti e lampi, immagini emergono e si ritirano, i ricordi incespicano, zone d’ombra resistono alla parola. E’ il flusso mentale di una donna che tenta di rimettere insieme, lungo la linea del tempo, i cocci di una storia di sé che non sa più riconoscere. Smantellarla, riscriverla, per accoglierla.

Esercizi al buio è la fenomenologia di un ritorno alla vita, in cui il dolore ritrova il suo posto: attraverso la terapia, la scrittura, la famiglia e l’amore tra amiche. Un’amicizia fatta di pazienza, cura, presenza, che attraversa il tempo, il corpo che cambia, le stratificazioni del vivere. Ma è anche la restituzione di una violenza che si insinua nella carne, nella mente, nell’esistenza di una donna.

Esercitarsi a raccontarla significa rompere la catena della vergogna in cui si è avviluppato il silenzio. Fare di questa voce un’eredità. Dire, per non restare sole. Per riconoscere e nominare. Accogliersi in ciò che si è, in ciò che la vita ha dato e tolto. Aggrapparsi a ogni possibile come sostegno. Abitare il dolore come parte di sé. Abitarsi. Fragili e forti.