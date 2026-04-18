Può esistere una biblioteca universale?

Sono parecchi, ma con due caveat: al momento l’universo, sia pur in espansione, non dispone di spazio sufficiente a contenerli tutti; ciò nondimeno, benché elevatissimo, si tratta di un numero finito. Quine mostra quanto drasticamente si ridurrebbe il numero dei volumi se utilizzassimo l’alfabeto Morse, che consta di linea e punto, magari riducendo il numero di battute a diciassette, visto che tutto può essere sintetizzato: il risultato sarebbe di 2 alla diciassettesima, un misero 131.072 (la sola Bibliothèque Nationale de France, per dire, ne ha in catalogo sedici milioni). L’alfabeto Morse non lo usiamo mai, ma ricorriamo inconsapevoli al sistema binario, 0 e 1, su cui si fonda l’AI che oggi tanto ci tormenta e che Quine forse prefigurava ammonendo che l’informatica poteva ridurre la biblioteca universale a due soli caratteri combinati reiteratamente. Ora che è accaduto davvero, e i libri vengono scritti da ChatGPT, Quine da filosofo può assurgere a profeta: “Se la fantasia di una biblioteca universale venisse realizzata, anche la letteratura si ridurrebbe a scoperta: il libro se ne starebbe lì, sullo scaffale, ad attendere il suo autore”, ossia qualcuno che desse un prompt attendendo la generazione del testo. Non dobbiamo tuttavia preoccuparci, spiega Quine, era ciò che facevamo già prima: “In realtà l’autore, come il tessitore e lo scultore, ricompone materiali di cui già dispone – il suo vocabolario – con libertà di ripetizione”.