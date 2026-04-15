La rivoluzione inglese del 1688-89

Il libro del 1938 è stato definito un “capolavoro in miniatura”. E questo perché, oltre alla chiarezza espositiva, l’autore ha il merito di condensare in poche pagine una vicenda cruciale per il suo paese e il mondo libero. Più che “gloriosa” Macaulay Trevelyan preferisce considerarla “rivoluzione del buon senso”: “Un’epoca eroica pone delle questioni – scrive infatti – ma ci vuole un’epoca di buon senso per risolverle”. A differenza della Rivoluzione francese, quella inglese non rovesciò un regime, con spargimenti di sangue, per crearne uno nuovo e magari ancor più opprimente: al contrario, essa unì Whig e Tories contro i soprusi di Giacomo II e all’insegna della conservazione della libertà. “La più conservatrice delle rivoluzioni che conosca la storia, fu anche la più liberale”, scrive il curatore. La Rivoluzione ribadì insomma la riduzione del potere del re, la supremazia del Parlamento e del diritto, l’indipendenza dei giudici e la salvaguardia della libertà individuale. Non fu dunque la rivolta di una parte della nazione: piuttosto, “servì a proteggere dalle aggressioni del potere le libertà dei singoli inglesi”.