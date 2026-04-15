La fine del mondo

Tanti anni dopo è dunque inevitabile notare come il rinomato negozio di articoli sportivi si sia trasformato in una clinica per cellulari, mentre resiste incredibilmente il vecchio negozio di scarpe dove da bambino il narratore veniva portato a comprare “scarpe da quattro soldi” e ora vi ritorna per pantofole da salotto, ottime per i lunghi periodi trascorsi a casa ad oziare scorrendo sul pc vecchi modelli di aerei Mustang propinati dall’intelligenza artificiale “di governo”. L’elemento grottesco, surreale del ruminante ottuagenario che osserva, giudica, disseziona, si accresce infatti con l’innesto di situazioni appartenenti fino a pochi anni fa al campo semantico della fantascienza distopica, ma che ora percepiamo solo per una frazione di tempo minimale non presenti, non ancora almeno.

La pandemia da Covid 23, la piattaforma dei droni per la consegna dei pacchi posizionata sulla finestra di casa, i pesci scorpione che “hanno preso il posto degli scorfani” sono elementi che sembrano consequenziali al nostro tempo, occorre soltanto aspettare che si manifestino realmente, da un giorno all’altro. La catastrofe è già avvenuta, senza alcun fragore. Nessuno scoppio tremendo è stato avvertito, nessuna Armageddon. Un passo alla volta, tutto è avvenuto sotto i nostri occhi di cittadini-spettatori increduli eppure oramai avvezzi a tutto, gettati a vivere in questi anni fluidi, “trascinati verso la realizzazione concreta delle peggiori distopie fin qui immaginate”.