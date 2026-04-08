Un mondo già di ieri

I primi due sono inglesi, Robert William Seton-Watson, giovane storico capitato a Vienna nel 1905 quasi per caso, e Henry Wickham Steed, inviato nella capitale austriaca del Times. Dai loro soggiorni nei territori della Duplice Monarchia entrambi traggono la convinzione che tutti i mali dell’Impero derivino da “una lotta senza quartiere tra dominant e subject nationalities”. Rientrati a Londra con la guerra, i due daranno vita a una rivista e a un centro sudi che avranno un ruolo fondamentale nell’orientare l’opinione pubblica e la politica britanniche verso la dissoluzione dell’Impero. Gli altri due protagonisti del libro sono invece originari delle terre contese. Ludwik Bernsztajn vel Niemirowski cresce nella Galizia asburgica, dove il dominio della nobiltà polacca sui contadini ruteni è vissuto in maniera cordiale, e sempre porterà con sé il ricordo di un mondo dove etnie diverse possono convivere pacificamente. Tuttavia, alla fine anche lui approderà a Londra e, anglicizzato il nome in Lewis B. Namier, finirà per collaborare con l’opera di Seton-Watson e Wickham Steed. Infine Josef Redlich, nato e cresciuto in Moravia, eletto deputato al parlamento di Vienna, resterà fino all’ultimo fedele al sogno di una riforma dell’Impero in senso federale, che possa continuare a garantire la pacifica convivenza fra popoli diversi che, pur con tutte le inevitabili contraddizioni, è stata la cifra dello stato asburgico.