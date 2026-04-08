Svjatoslav Richter pianista

Quando Svjatoslav Richter, maestro ripetitore al ballo del Teatro di Odessa, decise di lasciare la città nel 1937, lo fece a causa delle pressioni da parte del partito. Singolare è il fatto che decise di raggiungere Mosca dove le ingerenze del Pcus erano la normalità. E’ verosimile pensare che, primariamente, a far dirigere Richter a Mosca sia stata la figura di Heinrich Neuhaus che, senza curriculum e dopo una sola audizione, lo ammise nella sua classe al Conservatorio moscovita.