Casanova, uno spirito universale, vitalissimo e amorale

Uomo di talento, versato in tutte le materie ma incapace di diventare professionista in qualcosa, evade continuamente da ogni impegno prolungato, mordendo sempre il pezzo di vita successivo: “Quasi un erudito, quasi un poeta, quasi un filosofo, quasi un cavaliere […] ma non vi è un solo talento, non una sola professione che lui coltivi fino in fondo. Come il più completo e universale dei dilettanti” è l’uomo più inattuale per tempi come i nostri in cui solo “l’esperto” si porta. “Non vuole essere nulla, gli basta apparire tutto: le apparenze ingannano le persone, e l’inganno resta per lui l’attività più divertente di tutte”, o forse per lui la verità della vita, sulla vita, è proprio l’inganno, come magari è la vita stessa. E lui la vive a pieno. Casanova dissipa i suoi talenti come dissipa gli amori, aderendo a questo destino di dispersione. Il suo modo per essere libero. Si muove di continuo in giro per l’Europa, non possiede nulla, la sua passione impetuosa esige molte vite diverse per essere consumata, vite che lui incarna nomade tra le corti, vicino ai re e alle più seducenti dame, così come nelle bettole e tra le puttane sdentate degli angiporti. Lanciandosi sempre con coraggio nella nuova avventura, ma leggero come un sughero con una “profondità d’animo alquanto ridotta”. Tutto è nell’immediatezza, e nella novità per la novità che è la vita stessa. Onore? Pudore? Giudizi sul mondo? Per lui non sono neppure immaginabili. Consumare l’attimo è tutto: “se vogliamo divertirci dobbiamo accettare le regole del gioco” per quelle che sono.