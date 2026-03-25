La maestra dagli occhi d’oro, composto nel 1933 dopo quello che viene considerato il capolavoro di Myrivilis, La vita nella tomba (1930), è descritto come un romanzo antimilitarista. E sì, gli accenti contro la guerra sono forti, come contro ogni ideologia mortifera: durissimi gli attacchi al comunismo e all’afflato rivoluzionario che periodicamente investe i più giovani (e non solo loro). Ma qui c’è molto di più. Perché sullo sfondo di un paesaggio immerso nei colori e nei profumi dell’Egeo, dentro un mondo piccolo che consuma quotidianità, pettegolezzi e meschinità, è l’intreccio dinamico tra thanatos ed eros a muovere i fili. Dalla morte rinascerà l’amore. E proprio Vranàs sarà fattore involontario, o forse no, del legame tra il pittore Leonìs – a cui prima del trapasso ha affidato gli effetti personali, tra cui un orologio che segnerà per sempre l’ora del colpo fatale – e la moglie, Saffo (nomen omen), la maestra del titolo. Un rapporto erotico, ma pudico, fatto di sguardi, sospiri, tocchi, che faticherà a esplodere – e quando lo farà sarà in maniera sorprendente – per i sensi di colpa, struggimento e costrizione che pervadono, seppur differentemente, i due personaggi.