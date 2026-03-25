Ilaria nella giungla

Uno dei pregi del romanzo, oltre a quello di una lingua movimentata che corre tra l’italiano sghembo e multiculturale dei dipendenti del bar, il romanesco di Davide e la lingua più o meno standard della protagonista, ma anche tra registri diversi come testimonia plasticamente il passaggio nei capitoli tra pagine comiche e liriche di stampo quasi infantile-esistenzialista, è quello di non prendere mai troppo sul serio la sua materia, ma assecondare sempre un gusto del racconto rapido e genuino che diventa marchio peculiare di un libro che parla, in maniera autoriale, a giovanissimi lettori (ma non solo a loro). Nella vita complicata di Ilaria, nella relazione complessa e tenera con i suoi colleghi (come con il burbero e “schizzato” barista Sayed), nei turni di lavoro tempestati di imprevisti, errori e tenerezze, nel rapporto curioso e via via sempre più importante con Davide e i suoi compiti per le vacanze, nelle poesie della piccola Viola colpita da disturbi alimentari e nei tanti altri elementi che compongono questo romanzo brilla il talento di Camilletti che prende e stravolge le forme del romanzo di formazione costruendo una storia di trasformazione che prova a dare una risposta al vuoto che separa l’adolescenza e l’età adulta. “Per questa stessa fobia della stasi ho lavorato questa estate: per sentire che stavo facendo” pensa la protagonista che in questo “fare” cerca proprio di scoprire sé stessa attraverso un’immersione totalizzante nel mondo.