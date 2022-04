Zuckerberg? Il Metaverso l'ha inventato Saint-Pol-Roux

Qualcuno si ricorda di Saint-Pol-Roux – il Magnifico –, sommo poeta simbolista francese? La sua vita si chiuse bruscamente all’età di 79 anni, in modo davvero doloroso. Vale la pena raccontarla. Il 22-23 giugno del 1940, quattro giorni dopo che le truppe tedesche hanno occupato i dintorni della penisola di Crozon, un soldato tedesco ubriaco fa irruzione nell’abitazione del poeta, a Camaret-sur-mer, ferendolo. Uccide la governante Rose, colpendo a una gamba la figlia del poeta, Divine. Alcuni mesi dopo, mentre il soldato è già stato rintracciato e fucilato dagli ufficiali tedeschi (non si uccidono i civili), Divine è ancora in ospedale (vi rimarrà fino al 1941). Saint-Pol-Roux l’assiste. Durante la sua assenza, le stanze del maniero vengono visitate e saccheggiate. Molti manoscritti, frutto di anni di lavoro, sono distrutti o vanno dispersi. Per Saint-Pol-Roux il colpo è fatale. Morirà pochi giorni dopo, il 18 ottobre.

