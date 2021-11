L'assurdo come sentimento limite di ogni società sviluppata

L’uomo assurdo non può fare altro che tutto esaurire, ed esaurirsi

In economia, la definizione trappola del reddito medio descrive un paese che si trova bloccato in una certa fascia di reddito non riuscendo più a crescere oltre un determinato livello, a innovare, a creare nuovi mercati. E visto che tutto ciò che ha vita detesta l’immobilità, un tale paese rischia prima o poi di decadere o di sfaldarsi dall’interno.