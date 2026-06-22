La crisi del regime iraniano e dell’islam politico

Un anno dopo la rivoluzione iraniana del 1979, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, Guida suprema del nuovo governo islamico, illustrò il suo piano per governare secondo l’islam” scrive Ben Hubbard sul New York Times. “‘Dobbiamo sforzarci di esportare la nostra rivoluzione nel mondo’, disse. ‘Nonostante tutte le dolorose difficoltà che sopportiamo, affrontiamo il mondo da un punto di vista ideologico’. Da allora l’Iran ha fatto esattamente questo. Per quasi cinque decenni – anche attraverso le tensioni dell’attuale guerra con Stati Uniti e Israele – il governo iraniano ha gestito un grande stato mediorientale sotto la guida dei chierici, costruendo al contempo una forza militare formidabile. Questo pone il paese all’avanguardia degli esperimenti moderni di islam politico. Molti stati a maggioranza musulmana citano il Corano come fonte di legislazione. Arabia Saudita, Pakistan e Afghanistan rivendicano credenziali islamiche. Partiti islamisti usano la politica per promuovere politiche ispirate alla religione in Iraq, Libano, Malesia, Indonesia, Bangladesh e Turchia. E i decenni recenti hanno portato nuovi sforzi per applicare l’islam alla politica in medio oriente. Governi, partiti politici e gruppi militanti in tutta la regione hanno cercato il potere politico promettendo che una maggiore adesione all’islam avrebbe inaugurato una nuova èra di governance giusta. Oggi, tuttavia, l’islam politico nella regione si è indebolito. Il tentativo di Osama bin Laden di una guerra di civiltà contro gli Stati Uniti non ha funzionato. I partiti islamisti che si sono impegnati durante le rivolte della Primavera araba del 2011 non sono riusciti a mantenere il potere in nessuno stato. L’esercito statunitense e i suoi alleati hanno distrutto il califfato autoproclamato dello Stato islamico in Siria e Iraq. I leader in Arabia Saudita e Siria – e persino in Iran – ora fanno più affidamento sul nazionalismo che sull’islam per mobilitare la loro gente. Il sogno di Khomeini di una rivoluzione che travolgesse il mondo musulmano non si è mai realizzato (…).