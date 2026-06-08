Noi occidentali ricchi e smarriti. L'analisi dello storico Victor Davis Hanson

Victor Davis Hanson sul New Criterion. “Gli occidentali sono raramente stati così dominanti a livello globale, ma sono sempre più insicuri e vulnerabili. Rimangono esteriormente forti ma interiormente fragili. All’estero sono invidiati in privato e disprezzati in pubblico. Sono ricchi ma anche tormentati dal senso di colpa e spaventati all’idea di essere in declino. Cosa definisce una nazione occidentale contemporanea? La maggior parte delle caratteristiche condivise da questi paesi, altrimenti etnicamente e geograficamente diversi, è ben nota. Sono governati per consenso, garantendo un livello di libertà raramente visto fuori dall’occidente. Le economie di mercato e l’ampia prosperità che producono sono date per scontate. La tradizione giudeo-cristiana rimane il credo dominante, o almeno è tollerata in un modo sconosciuto nella maggior parte del mondo islamico e nella Cina comunista. Nonostante la crescente polarizzazione tra destra e sinistra, la maggior parte abbraccia ancora i valori tolleranti e l’eredità dell’Illuminismo europeo. Golpe, insurrezioni e rivoluzioni sono quasi inesistenti nell’occidente contemporaneo. Per quanto riguarda il dominio dell’occidente, rimane, secondo quasi ogni parametro, la storia di successo globale. Quasi tutte le scoperte tecnologiche del mondo sono conquiste della scienza e dell’ingegneria occidentale, o almeno di scienziati formati in occidente. L’occidente rappresenta non più del 15 per cento della popolazione mondiale. Eppure, in termini di pil complessivo, Stati Uniti, nazioni dell’Unione Europea, Canada, Australia e i paesi asiatici occidentalizzati producono ogni anno beni e servizi per oltre 60 trilioni di dollari, superando di gran lunga la produzione combinata di Cina, Russia e India e rappresentando la metà del pil aggregato mondiale. Per quanto riguarda la spesa per la difesa, anche nei decenni di bilanci ridotti, gli Stati Uniti da soli possono permettersi di spendere più di quanto spendano Cina, Russia e India messe insieme. In sintesi, anche nell’era dell’ascesa cinese, le nazioni occidentali, secondo una varietà di parametri, rimangono i luoghi più liberi, più ricchi, più potenti e più desiderabili in cui vivere al mondo. L’ occidente moderno – gli Stati Uniti, l’Europa, alcuni membri del Commonwealth britannico come Canada, Australia e Nuova Zelanda e, nel dopoguerra, alcuni paesi occidentalizzati come Israele, Corea del Sud, Giappone e Taiwan – non è mai stato così ricco e al tempo stesso così apparentemente smarrito” scrive lo storicosul New Criterion. “Gli occidentali sono raramente stati così dominanti a livello globale, ma sono sempre più insicuri e vulnerabili. Rimangono esteriormente forti ma interiormente fragili. All’estero sono invidiati in privato e disprezzati in pubblico. Sono ricchi ma anche tormentati dal senso di colpa e spaventati all’idea di essere in declino. Cosa definisce una nazione occidentale contemporanea?. Le economie di mercato e l’ampia prosperità che producono sono date per scontate. La tradizione giudeo-cristiana rimane il credo dominante, o almeno è tollerata in un modo sconosciuto nella maggior parte del mondo islamico e nella Cina comunista. Nonostante la crescente polarizzazione tra destra e sinistra, la maggior parte abbraccia ancora i valori tolleranti e l’eredità dell’Illuminismo europeo. Golpe, insurrezioni e rivoluzioni sono quasi inesistenti nell’occidente contemporaneo. Per quanto riguarda il dominio dell’occidente, rimane, secondo quasi ogni parametro, la storia di successo globale. Quasi tutte le scoperte tecnologiche del mondo sono conquiste della scienza e dell’ingegneria occidentale, o almeno di scienziati formati in occidente.. Eppure, in termini di pil complessivo, Stati Uniti, nazioni dell’Unione Europea, Canada, Australia e i paesi asiatici occidentalizzati producono ogni anno beni e servizi per oltre 60 trilioni di dollari, superando di gran lunga la produzione combinata di Cina, Russia e India e rappresentando la metà del pil aggregato mondiale. Per quanto riguarda la spesa per la difesa, anche nei decenni di bilanci ridotti, gli Stati Uniti da soli possono permettersi di spendere più di quanto spendano Cina, Russia e India messe insieme. In sintesi, anche nell’era dell’ascesa cinese, le nazioni occidentali, secondo una varietà di parametri, rimangono i luoghi più liberi, più ricchi, più potenti e più desiderabili in cui vivere al mondo.

Perché allora l’occidente – all’apice attuale della sua ricchezza, potere e libertà – si descrive così spesso come in declino, o addirittura impegnato in un suicidio a lento moto? Si scopre che l’occidente pessimista è afflitto dalle stesse sfide inerenti al successo che hanno ricorrentemente tormentato i suoi 2.500 anni di storia (…) Un sottotesto comune della storia morale di Livio su Roma è l’avvertimento che la prosperità mina la virtù civica. In precedenza, Sallustio sosteneva che le ricchezze derivate dalla distruzione di Cartagine dopo la celebre vittoria furono più deleterie per Roma di quanto lo sarebbe stato mantenere i Cartaginesi come rivali. In seguito, storici e classicisti dei secoli XVIII, XIX e XX si fissarono sulla conseguente ‘decadenza’. Citavano inoltre la ricchezza eccessiva come una malattia occidentale attraverso tempo e spazio, che spingeva le società ricche a indulgere in politiche utopiche e comportamenti patologici che ne avrebbero messo in pericolo la stessa sopravvivenza. Il suicidio occidentale, non la morte per invasione straniera, divenne l’avvertimento standard. Lo storico popolare Arnold Toynbee avvertì che ‘le civiltà muoiono di suicidio, non di omicidio’. Edward Gibbon citò allo stesso modo il decadimento interno, non la conquista straniera, come colpevole del crollo dell’Impero Romano d’occidente. Oggi vediamo gli stessi cicli di ascesa e declino in occidente (…)

Gli autori classici e i pensatori occidentali successivi capirono anche che stati occidentali più ricchi e più liberi avrebbero naturalmente attirato i poveri stranieri da culture e regimi non occidentali, talvolta con valori antitetici ai nostri. Tale immigrazione incontrollata in uno stato governato per consenso avrebbe posto sfide di assimilazione e integrazione, se i flussi fossero stati improvvisi e non vagliati. Gli spartani isolazionisti, secondo lo storico Senofonte, erano quasi paranoici riguardo all’afflusso di stranieri, dato che questi non avevano l’addestramento spartano e avevano vissuto sotto forme di governo diverse. Platone pensava che gli stranieri residenti dovessero essere obbligati a lasciare lo stato dopo vent’anni, a meno che non avessero fornito un beneficio pubblico eccezionale. Aristotele (lui stesso straniero residente ad Atene) temeva che il grande numero di residenti stranieri creasse problemi di disunità e fazione se non assimilati rapidamente. Perché allora le società occidentali, antiche e moderne, hanno talvolta accolto un’immigrazione massiccia attraverso confini porosi? Invitare stranieri era dovuto sia al narcisismo occidentale che all’altruismo occidentale. Da un lato, la fiducia e l’autocompiacimento occidentale – che considerava la propria società inamovibilmente superiore al “resto” – veniva continuamente rafforzato dal costante afflusso di stranieri che votavano con i piedi. Roma era orgogliosa di essere conosciuta come caput mundi, il “centro del mondo”, con la famosa vanteria che “tutte le strade portano a Roma”. Dall’altro lato, c’era occasionalmente un senso di colpa occidentale per il fatto che tale ricchezza e tempo libero singolari non fossero disponibili per altre tribù e popoli. Ed era segno di magnanimità occidentale, nello spirito dell’universalismo occidentale, accogliere stranieri per condividere i benefici della residenza in uno stato occidentale. L’infertilità fu una preoccupazione crescente nella polis greca, come tornò a esserlo durante la tarda repubblica romana e il primo impero. Lo storico greco (e residente a Roma repubblicana) Polibio avvertì i Romani nel II secolo a.C. che l’infertilità greca – ancora una volta un dividendo pagato da ricchezza e tempo libero – era stata una delle cause principali del declino ellenico. Ma una società sempre più ricca e oziosa può permettersi solo per un po’ che milioni di suoi giovani rinuncino al matrimonio e all’allevamento dei figli per perseguire maggiori opportunità finanziarie e gratificare appetiti materiali creati da una prosperità collettiva senza precedenti. Come nel mondo antico, i leader occidentali pronunciano sermoni vuoti e talvolta concedono incentivi finanziari affinché i giovani si sposino e abbiano figli. La maggior parte dei governi cerca solo di evitare un collasso finanziario durante il proprio mandato, tagliando la spesa per la difesa, aumentando le tasse o abbassando i tassi di interesse, passando il fardello ai successori.

Un’altra caratteristica del declino percepito è il desiderio di internazionalizzare l’occidente: l’idea che l’occidentale, avendo risolto tutte le sfide della propria cultura, sia pronto a estendere i suoi valori illuminati e i suoi superiori sistemi politici al mondo intero – cedendo insidiosamente la propria autonomia e il proprio interesse nel processo. Un accelerante di queste tendenze più ampie fu il consenso compiacente della ‘fine della storia’ comune dopo la liberazione dell’Europa orientale del 1989 e la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991. Con la fine della Guerra fredda, la prontezza militare e la deterrenza occidentale furono ritenute superate – e rimasero tali almeno fino all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Molti occidentali, tuttavia, andarono ancora oltre e sostennero che tale omogeneità superficiale iniziale avrebbe alla fine portato al fatto che tutte le identità nazionali non importassero più in mezzo a un cosmopolitismo universale. In breve, l’antico fascino del globalismo tendeva a illudere gli occidentali inducendoli a pensare di poter convertire i non occidentali ai propri valori e ideologia, o che l’occidente dovesse sostituire i propri sistemi unici di governo e legge fondendosi con altri paradigmi meno riusciti. Questa ricerca occidentale di un’utopia globale, spinta dalla propria ricchezza e tempo libero incontrollati, ha portato a politiche non solo poco pratiche ma addirittura suicide.

La Germania ha quasi distrutto la propria competitività internazionale, che si basava su energia a basso costo, inseguendo l’unicorno dell’‘energia verde’. Di conseguenza ha smantellato efficienti centrali nucleari e a combustibili fossili sostituendole con energia eolica e solare inaffidabile e costosa – proprio mentre la Cina costruiva tre nuove centrali a carbone al mese. Forse il sintomo più inquietante di una società occidentale ricca è la nascita dell’oikofobia (odio per la propria casa), la distorsione della caratteristica autocritica occidentale in un autodisprezzo distruttivo. Tutte queste patologie sono effetti collaterali derivanti dall’abbondanza di proprietà privata, mercati liberi e capitalismo. E quando tale generosità si combina con l’enorme libertà personale garantita dai governi consensuali, il risultato è un paradosso occidentale: i sistemi economici e politici di maggior successo al mondo possono provocare il proprio declino, non per fallimento ma per successi spettacolari che generano lassismo, compiacimento, indulgenza, senso di colpa e utopismo. Così nell’occidente di oggi riemerge una lunga e familiare aria di irrealtà. Quanto più gli occidentali di oggi, come i loro predecessori antichi, sono distaccati dalla loro ricchezza dalla crudeltà del mondo selvaggio e dalla selvatichezza innata della natura umana, tanto più il pubblico crede di aver superato l’antica lotta per vivere solo un giorno in più. Il risultato è che l’occidentale è liberato per attuare agende paradisiache sulla terra, spesso di alto sentire, ma in ultima analisi suicide”.